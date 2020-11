Problemi di deambulazione? Ecco come essere liberi di muoversi in sicurezza

Le scale possono essere una preoccupazione

Per un disabile, per un anziano con la mobilità compromessa e per chi ha problemi di deambulazione da ricondurre a patologie croniche, una scala può rappresentare una barriera insuperabile. Per evitare che le scale di casa si trasformino in un ostacolo alla libertà personale, l’installazione di un montascale rappresenta la scelta più indicata per rendere la casa accessibile e sicura, per riappropriarsi della propria autonomia e per ritrovare il piacere di muoversi. Ecco una breve guida per conoscere le diverse tipologie di servoscala: poco importa se la scala esistente è dritta o curva, visto che le barriere architettoniche si infrangono grazie a questi fondamentali ausili.

Rettilineo o curvilineo: ad ogni scala il suo servoscala

Sinonimi di comfort, tranquillità e indipendenza, i servoscala rendono sicuro l’ambiente domestico, permettendo di salire e scendere le scale senza correre il pericolo di cadere. Quale modello scegliere? Esistono, innanzitutto, modelli per interno e opzioni per esterni. Se la scala è dritta, occorre un servoscala rettilineo. Se, invece, si tratta di un percorso con curve e pianerottoli, bisogna scegliere un servoscala curvilineo, progettato ed assemblato su misura per percorrere agevolmente anche scale strette e ripide come le scale a chiocciola.

Ecco il corredo di un servoscala

Ogni servoscala è corredato da preziosi accessori che rendono ancora più semplice e veloce salire e scendere le scale. Il sedile, i braccioli e la pedana poggiapiedi rispondono al meglio alle esigenze di comfort. I sensori che arrestano il servoscala in presenza di ostacoli rendono sicura la corsa sulla scala. Le cinture di sicurezza assicurano la massima stabilità in movimento e la possibilità di lavare il rivestimento della poltroncina è garanzia di igiene.

Prezzi servoscala per disabili: cosa c’è da sapere

I servoscala semplificano la vita e incorporano delle ingegnose tecnologie, a tutto vantaggio della praticità d’uso e della sicurezza per l’utilizzatore. Per quanto riguarda i prezzi per i montascale per disabili, il prezzo varia sensibilmente in funzione del modello prescelto: tra i fattori che incidono maggiormente sulla somma da sborsare occupano il podio la lunghezza della scala, la tipologia di scala e le necessità fisiche del disabile. A titolo esemplificativo, un modello rettilineo ha un costo sensibilmente inferiore rispetto a quello di un servoscala curvilineo. Lo stesso dicasi per una seduta standard, molto più economica di una seduta progettata per persone con problemi di sovrappeso. L’acquisto di questi ausili permette anche di beneficiare di vantaggiose detrazioni IRPEF, da ripartire in dieci anni.

Handicare: le soluzioni per anziani e disabili

Operativa da oltre 130 anni con soluzioni all’avanguardia, Handicare fa tesoro dell’esperienza maturata per offrire ad anziani e disabili servoscala a poltroncina progettati per resistere nel tempo. Semplici da installare e pratici da usare, gli ausili di Handicare permettono di affrontare le piccole e grandi sfide della quotidianità senza preoccuparsi delle scale. Il tutto con la garanzia di un’installazione che non richiede interventi murari e autorizzazioni edilizie.