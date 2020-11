Raggi: “Una bella notizia, Roma ospiterà gli Europei di Atletica Leggera del 2024”

Roma ospiterà gli Europei di Atletica Leggera del 2024. Una buona notizia per il rilancio della città.

Dopo 50 anni, si tornerà a disputare nella Capitale questo grande e importante evento sportivo internazionale. Era il 1974, infatti, quando Roma ospitò l’XI edizione dei campionati europei di questa disciplina.

Vincere la sfida della candidatura rappresenta un segnale di speranza e fiducia

L’evento porterà investimenti e lavoro, un’ottima spinta per il rilancio della città e per pensare al futuro.

Qualcuno ha paragonato questi Europei alle Olimpiadi alle quali allora era da irresponsabili dire di sì. Il ragionamento è semplice: oggi gli Europei possiamo permetterceli perché abbiamo messo i conti in ordine. Quattro anni fa, è necessario ricordarlo, abbiamo trovato un buco miliardario nelle casse del Comune.