Lotteria Italia: cos’è e quando è nata

Quant’è bello giocare alla Lotteria da Trieste in giù: potrebbe essere questa la frase più adatta per raccontare la passione che gli italiani hanno dimostrato fin dall’inizio per la celebre lotteria nazionale.

Il bel paese era uscito dalla guerra da poco più di dieci anni quando, nel 1956, venne lanciata la Lotteria di Capodanno, questo il suo nome originale, che aveva il compito di portare un pizzico di fortuna in più nelle case degli italiani per inaugurare al meglio il nuovo anno.

Si trattava, es si tratta ancora oggi, di una lotteria che metteva a disposizione di chi voleva tentare la fortuna e regalarsi un sogno, un numero fisso di tagliandi, in vendita fino ad esaurimento delle scorte.

E se nella prima edizione il tagliando fortunato regalò ben 100 milioni delle vecchie lire, oggi l’estrazione conta su un jackpot di ben 5 milioni di euro, accompagnato da diversi altri premi di importo inferiore e variabile, calcolati dopo l’estrazione del biglietto vincente. Oltre a questi, dal 1998, sono stati introdotti i premi istantanei, sulla falsariga del gratta e vinci, che permettono di vincere anche prima dell’estrazione finale.

A cambiare, oltre ai montepremi che si sono adeguati al passare dei decenni, è stato anche il nome, che dall’abbinamento con il Capodanno si è trasformato appunto in una celebrazione di quella che è ormai l’unica lotteria nazionale, la Lotteria Italia.

Se infatti negli anni si sono avvicendate diverse lotterie nazionalpopolari, come quella di Sanremo, l’unica a rimanere nei cuori degli italiani è stata proprio l’estrazione del 6 gennaio.

A contribuire alla sua fama intramontabile sono stati sicuramente i programmi di grandissimo successo che fin dall’inizio l’hanno accompagnata: tradizione vuole infatti che il numero del tagliando vincente venga annunciato il 6 gennaio, in diretta televisiva sulle reti Rai. Dal primissimo le Canzoni della fortuna del 1957, passando per Carramba che sorpresa, fino a I soliti ignoti che nel 2021 ci svelerà i fortunati vincitori, il ruolo dei programmi in abbinata ha contribuito in maniera significativa al successo del gioco più amato delle feste.

Ma come acquistare i biglietti della Lotteria Italia per partecipare a questo rito collettivo che coinvolge tutta la penisola? Anche qui la semplicità la fa da padrona: con un costo di 5 euro i biglietti sono facilmente reperibili in tutte i rivenditori autorizzati, come le tabaccherie, le edicole, gli autogrill ma anche online. Se si preferisce la via digitale infatti basta accedere al sito autorizzato alla vendita e procedere con l’acquisto, cosa che ci permette anche di riscuotere la vincita comodamente da casa.

Molto importante è poi conservare il biglietto fino all’estrazione del 6 gennaio e seguire appunto la trasmissione che ci permette di scoprire se siamo tra i fortunati vincitori: conservate il tagliando in un posto sicuro per non perderlo di vista e ricordate, nel caso, di riscuotere i premi entro la data per farlo. Sembra impossibile da credere ma in diverse annate qualcuno ha dimenticato di riscuotere le vincite!

Quella della Lotteria Italia è insomma una storia che accompagna e attraversa il nostro paese da sud a nord e continua ad appassionare centinaia di migliaia di italiani ogni anno: al pari del panettone e della tombola è infatti diventata un appuntamento fisso e tradizionale delle feste, un’abitudine che accomuna chiunque.