Il Natale senza mercatini colpisce il 70% degli italiani

Un Natale senza mercatini e colpisce quasi 7 italiani su 10 (70%) che lo scorso anno hanno frequentato i tradizionali appuntamenti di fine anno lungo la Penisola che si moltiplicano nelle piazze italiane a partire dal weekend dell’Immacolata e che offrono opportunità di acquistare regali per se stessi e per gli altri da mettere sotto l’albero. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in occasione dello stop ai mercatini di Natale chiarito dalla risposte alle domande più frequenti (faq) pubblicate sul sito del governo.

Conferma

Si tratta – sottolinea la Coldiretti – di una conferma dopo che era già stato annunciata la decisione di sospendere i tradizionali mercatini in Trentino Alto Adige ed in altre località turistiche. Viene meno così una opportunità che – continua la Coldiretti – unisce il relax con la possibilità di fare acquisti di curiosità e novità ad originalità garantita, per sfuggire alle solite offerte standardizzate.

Tra quanti frequentano i mercatini solo il 5% infatti non fa alcun acquisto mentre ben il 50% spende in prodotti enogastronomici che rappresentano l’acquisto piu’ gettonato anche se molti scelgono decori natalizi, prodotti per la casa, oggetti artigianali, capi di abbigliamento e giocattoli, secondo Coldiretti/Ixe’.