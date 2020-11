Roma, Di Niola: “Il prossimo sindaco dovrà sedere in Consiglio dei ministri”

Il prossimo sindaco di Roma dovra’ sedere in Consiglio dei ministri. La richiesta arriva dal segretario della Cna capitolina, Stefano Di Niola, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire.

“Serve una persona in grado di relazionarsi in modo molto stretto con la politica nazionale, perche’ Roma e’ la Capitale d’Italia. Qui hanno sede tre tipologie diverse di ambasciate (Stato italiano, Vaticano e Fao), come tutte le Capitali Roma e’ il biglietto da visita dell’Italia verso l’estero e chiunque diventera’ sindaco dovra’ avere una forte relazione col governo, anche se questo dovesse cambiare colore ed essere meno ‘amico’ di quello che sara’ lo schieramento che avra’ proposto il futuro sindaco”.

Di Niola ha ricordato che “in Francia, il sindaco di Parigi siede nel Consiglio dei ministri. Questa norma e’ attivabile attraverso la legge su Roma Capitale, parzialmente realizzata. Questo deve essere un grande tema ma serve una persona che abbia ottime relazioni strutturali tra Campidoglio e palazzo Chigi”. Anche perche’ nei prossimi anni Roma sara’ il centro di eventi globali, come il Giubileo del 2025, il bimillenario della morte di Cristo nel 2033, oltre alla possibilita’ di ospitare l’Expo del 2030.

“Auspico la candidatura per l’Expo perche’ devono essere fatte delle cose per rilanciare l’intero impianto cittadino, oltre che quello della Regione e di tutto lo Stato – ha concluso Di Niola – Lo abbiamo visto con l’Expo di Milano, e’ stato un traino non solo per la citta’ o la Lombardia ma quel l’evento e’ stato connesso all’intera nazione. La stessa cosa deve e puo’ succedere per Roma”.

Governo dia più risorse a imprese e pensi a pace fiscale “ci rassicura che meccanismo ristori passi attraverso agenzia entrate”

Tranquillizzati dall’utilizzo dell’Agenzia delle Entrate come tramite per fare arrivare i “ristori” alle attivita’ colpite dal Covid, ma preoccupati per i pochi fondi stanziati dal Governo per fronteggiare l’emergenza economica scatenata dalla pandemia.

Gli artigiani della Capitale fanno giungere il loro grido d’allarme attraverso il segretario della CNA di Roma, Stefano Di Niola, intervistato dall’agenzia Dire.

“Quello che ha detto Conte e’ molto rassicurante anche perche’ abbiamo avuto gia’ contezza con le precedenti misure, quelle stabilite nei mesi passati, che, a differenza delle problematiche sulla cassa integrazione e altri strumenti, il meccanismo dei ristori previsto attraverso l’agenzia delle Entrate ha funzionato in termini di facilita’, garanzia del risultato e tempistica.

Di questi tempi le imprese fanno affidamento sui tempi, perche’ concedere questi fondi oggi piuttosto che tra quattro mesi fa una differenza sostanziale tra le sopravvivenza di queste imprese o le loro chiusure. In piu’, se i tempi non fossero rispettati non ci sarebbero divieti ai licenziamenti che resisterebbero alle chiusure”.

Quindi il meccanismo convince ma sono le quote stanziate a preoccupare: “Bisognera’ intensificare le quantita’ di risorse messe a disposizione delle imprese perche’ sono troppo poche, in particolare per quelle che sono nei centri delle nostre citta’”, ha spiegato Di Niola che pensa “a risorse date a fondo perduto sulla questione degli affitti, che e’ il tema dei temi. Qualunque attivita’ di un artigiano o di un imprenditore che lavora in un capannone non suo ma anche di un ristoratore o un albergatore, quelle strutture in locali non di proprieta’ sono gravemente appesantite dal costo degli affitti in assenza di ricavi”.

La CNA chiede anche “un fondo perduto per il fatturato perso che sia adeguato. Abbiamo visto l’intensita’ proposta dal Governo, e’ superiore rispetto alle misure precedenti ma andra’ potenziata. Vediamo se nelle misure attualmente in discussione a Palazzo Chigi ci sara’ questa possibilita’”.

Inoltre, secondo Di Niola “andrebbe prevista una differenziazione di contributi tra chi e’ in una zona di un colore piuttosto che in un altro. È vero che Roma attualmente si trova in una zona gialla e i nostri imprenditori faranno di tutto per fare rispettare le regole ed evitare altri contagi in modo da non passare nella zona arancione o rossa ma se questo avvenisse e poi ne dovessimo uscire andrebbero appunto previste delle differenziazioni”.

Infine “serve una riflessione sulla pace fiscale- ha concluso Di Niola- La maggior parte delle imprese colpite e’ del ramo dei servizi e quando ricominceranno a lavorare non avranno risorse per pagare il fisco perche’ dovranno pagare affitti arretrati, dipendenti, materiali e scorte di magazzino. Quindi una riflessione sulla necessita’ di una almeno parziale pace fiscaleva attuata”.

Fonte: Agenzia Dire