Ottimizzare lo spazio dei piccoli appartamenti: consigli utili

Il mercato immobiliare italiano sta premiando gli appartamenti di piccole dimensioni, i più richiesti da chi è in cerca di una casa da acquistare. Dato che lo spazio a disposizione in questi appartamenti è ridotto, per valorizzare gli immobili è necessario ottimizzare gli spazi interni per sfruttare al massimo ogni singolo metro quadrato.

Anche gli immobili di grandi dimensioni possono essere valorizzati grazie al frazionamento della proprietà. BigCasa è l’azienda leader nel garantire la massima valorizzazione degli immobili grazie ad interventi di frazionamento rivolti alle proprietà di grande taglio ed a servizi di ristrutturazione pensati per gli immobili di piccolo-medio taglio che si trovano in un cattivo stato di conservazione.

Sfruttare lo spazio verticale

Il primo consiglio utile per ottimizzare lo spazio dei piccoli appartamenti è sfruttare lo spazio verticale. In molti appartamenti di dimensioni contenute viene proposta la realizzazione di un soppalco, definito dal D.M. 5 luglio 1975, abitabile con un’altezza pari a 2,70 m, e non abitale, con altezze pari a 2,40 m, destinato quindi ai locali accessori, quali bagni, ripostigli, corridoi, disimpegni. Generalmente i soppalchi vengono costruiti in legno, in vetro strutturato e/o in alluminio.

L’importanza dell’illuminazione

L’illuminazione è fondamentale per la valorizzazione degli spazi, a maggior ragione per gli immobili di dimensioni contenute. Generalmente – come suggerisce l’analisi realizzata da BigCasa – è sempre meglio evitare lampadari a sospensione di grandi dimensioni, sostituendoli con delle lampade da terra o con dei punti luce meno voluminosi da applicare adiacenti o addirittura a soffitto, come ad esempio faretti esterni o da incasso. Con un uso sapiente dei punti luce e di giusti corpi illuminanti sarà infatti possibile aumentare la percezione degli singoli ambienti.

Sfruttare il sottoscala

Se nel proprio appartamento è presente una scalinata interna non si potrà fare a meno di sfruttare lo spazio del sottoscala, per non sprecare metri quadrati preziosi. Sono tante le soluzioni che si possono adottare per sfruttare questo spazio: grandi armadiature, vani contenitori o addirittura locali accessori, quindi bagni o ripostigli. Il consiglio è di rivolgersi a dei professionisti che sapranno valutare la situazione e proporre la soluzione più adatta all’appartamento.

Valorizzare le aree di passaggio

Spesso ci si dimentica dei corridoi e delle aree di passaggio, condannandoli ad essere aree di transito non valorizzate. In un appartamento di piccole dimensioni ogni metro quadrato conta e sprecare lo spazio del corridoio sarebbe un peccato. Ed ecco che proprio queste zone sono perfette per accogliere scaffalature e librerie, nel caso di passaggi non molto larghi, o grandi armadiature a muro, con l’obiettivo di sfruttare al massimo profondità ed altezze dell’appartamento.

Mensole e vani attorno alle finestre ed alle porte

Una soluzione a cui non si pensa spesso, ma che in realtà può dare un grande contributo per risolvere il problema, consiste nel realizzare delle mensole e dei vani da porre attorno alle finestre ed alle porte. In questo modo si potrà sfruttare appieno ulteriore spazio verticale e si caratterizzerà notevolmente ed esteticamente l’appartamento.

Liberarsi di tutto ciò che non è necessario

In un appartamento di piccole dimensioni non c’è spazio da sprecare e da dedicare ad oggetti che non servono. Per ottimizzare lo spazio è preferibile liberarsi di tutto ciò che non risulta necessario: il minimalismo è d’obbligo in una casa delle dimensioni contenute.