Carrelli elevatori elettrici: tipologie e caratteristiche

Così come esistono auto e moto adatte a determinate persone o esigenze, la stessa cosa avviene con i carrelli elevatori. Nessuno userebbe mai una Porsche per attraversare il deserto o una moto da trial per correre in città. Allo stesso modo è fondamentale conoscere gli usi e le caratteristiche dei vari carrelli elevatori presenti sul mercato prima di decidere quale modello acquistare. Dato il costo ingente di questo tipo di macchine, potrebbe essere una buona soluzione rivolgersi al mercato dell’usato. In questo caso, uno dei siti leader in Italia e nel mondo è Mascus , specializzato nella compravendita di macchine e mezzi industriali. Lì potrete trovare centinaia di modelli di carrelli elevatori in vendita e potrete usufruire inoltre di un’assistenza pre e post vendita decisamente eccezionale.Un carrello elevatore controbilanciato è il tipo di carrello più utilizzato e il più versatile, maggiormente adatto a lavori che richiedono la movimentazione die che richiedono. Sono solitamente utilizzati per portate comprese trae possono avere un’altezza di sollevamento. Possono essere equipaggiati con pneumatici diversi a seconda del tipo di terreno su cui saranno utilizzati e possono quindi essere utili siachedel luogo di lavoro . È un mezzo molto versatile, utilizzato abitualmente per il carico e lo scarico delle merci, l’accatastamento, la preparazione degli ordini e il trasporto orizzontale. I carrelli elevatori controbilanciati possono essere elettrici oppure a combustione interna come GPL, diesel o benzina. Questi ultimi sono usati prevalentemente all’esterno e per carichi pesanti.I transpallet possono essere manuali o elettrici. Quello manuale serve per diminuire i costi ed è ideale per il carico/scarico quotidiano di merce posizionata solitamente sopra i pallet. Il transpallet elettrico è appositamente progettato per lanella maggior parte dei negozi e magazzini di dimensione medio-piccola o anche per lo scarico di merci dai camion. Con il giusto transpallet elettrico, lavorerai in modo efficiente dato che si fanno carico delmerci, assicurando la massima precisione di manovra anche negli spazi più ristretti.sono uno dei tipi più efficienti di carrelli elevatori elettrici. Questo perché alla grande versatilità dei carrelli elevatori controbilanciati si aggiunge la loro capacità di andare ancora oltre grazie al fatto di avere un braccio che avvicina le forche del trasportatore ad altezze diverse e raggiungono distanze molto superiori a quelle dei carrelli elevatori. Esistono fondamentalmente due tipologie di sollevatori presenti sul mercato,. I primi sono quelli di uso più comune e possono consentire il sollevamento solo frontalmente e hanno un prezzo d’acquisto o di noleggio più contenuto. Sono particolarmente utilizzati in Edilizia e in Agricoltura. Quelli con torre rotante sono maggiormente utilizzati per lavori nei cantieri particolarmente scomodi o rischiosi e hanno la possibilità di essere comandati a distanza tramite radiocomando che permette di lavorare anche in ambienti stretti o con polveri e gas nocivi.L’impilatore viene utilizzato principalmente nei, nelle officine o nei supermercati persenza problemi. Rappresenta una via di mezzo tra il transpallet e il carrello elevatore. Esistono carrelli impilatori manuali, semi-elettrici ed elettrici. Quelli manuali sono pensati pere per percorrere distanze brevi. Il motore elettrico èricaricabile tramite presa di corrente e sono dotati di un display o un indicatore che mostra il livello di carica.C ome il suo equivalente manuale, il carrello impilatore semi-elettrico ha. Vi sono anche degli accessori specifici che consentono di allungare le forche o i vassoi. Infine il carrello impilatore elettrico: è molto più vicino ad un classico carrello elevatore che ad un transpallet. E’ attivatoche annullano qualunque sforzo fisico per l’operatore. Permette di. Lae la. Alcuni modelli consentono, inoltre, un movimento laterale, particolarmente indicato per le corsie strette.