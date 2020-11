Pescara, firmato l’accordo istituzionale sulle Aree di risulta

Entro due mesi, al più tardi per gennaio, il bando per la realizzazione delle opere di riqualificazione delle aree di risulta sarà una realtà, attraverso la formula dell’appalto in concessione. È l’effetto più importante che deriva dalla firma dell’Accordo Istituzionale, sottoscritto questa mattina dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dal sindaco di Pescara Carlo Masci, per l’attuazione dell’intervento del recupero dell’area urbana del parcheggio antistante la stazione centrale del capoluogo adriatico. In base a quanto previsto dal documento, che cristallizza l’assegnazione e l’importo delle risorse a disposizione del Comune di Pescara, soggetto attuatore dei lavori, i fondi disponibili passano da 12 milioni di euro a 15,9 milioni di euro.

Così il Presidente

«Abbiamo dimostrato nei fatti che non c’è stato nessun disimpegno di fondi o scippi – ha detto il presidente Marsilio – Non abbiamo distratto somme grazie a un accordo con il Ministro Provenzano, sottoscritto lo scorso 16 luglio. Abbiamo rimodulato gli interventi che saranno inseriti nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, salvaguardando le progettazioni in un arco temporale che offre maggiori garanzie>.

<Dopo 30 anni di attese – ha affermato il sindaco Carlo Masci – finalmente possiamo dire che la riqualificazione delle aree di risulta si farà. Era un punto fermo della nostra azione di governo della città, sul quale abbiamo acceso i fari fin da subito, che ci permetterà di cambiare il volto di Pescara con la creazione di una grande area verde, che sarà realizzata dalla Fondazione PescarAbruzzo, un sistema di parcheggi a servizio del centro commerciale naturale e con un sistema di viabilità che migliorerà la fruibilità e la vivibilità del centro cittadino. Un asset strategico per Pescara, che va a integrare urbanisticamente un sistema di micromobilità e di trasporto pubblico moderno e innovativo. Voglio ringraziare il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che si è molto speso affinché ottenessimo questo risultato; e il consiglio comunale di Pescara, con il suo presidente Marcello Antonelli, che in soli tre giorni ha approvato tutti i provvedimenti sulla fattibilità di questo intervento. Esprimo tutto il mio apprezzamento anche per il lavoro portato avanti dagli uffici tecnici del Comune, dove tutti si sono spesi con la massima disponibilità. Se non vi saranno ostacoli, entro la prima metà del 2021 individueremo il soggetto che realizzerà le opere, entro l’anno potrebbero partire i lavori>.