I migliori downloader gratuiti di YouTube

Quando la connessione Internet e la qualità dello streaming sono scadenti, puoi comunque goderti le tue playlist e i video dei tuoi canali preferiti di YouTube in un altro modo: utilizzando un downloader di video. Con questo strumento, puoi scaricare un video di YouTube direttamente sul tuo dispositivo.

Tutte le leggi sul copyright vengono regolarmente applicate, ovviamente, così come i termini di servizio di YouTube e le eventuali deroghe degli stessi downloader, che potrebbero menzionare restrizioni per l’utilizzo offline.

Ma se non ami lo streaming, questi sono alcuni degli strumenti più utili che puoi trovare, a partire dall’incredibile MP3 Studio.

MP3 STudio

Il programma multimediale MP3 Studio è il più comodo tra tutti. Tramite questo free youtube downloader puoi ascoltare e scaricare tutte le canzoni che vuoi sul tuo dispositivo in maniera semplice e veloce. Ha un editor interno che ti permette di non dover scaricare ulteriori software oltre a questo. Puoi scaricare fino a 99 canzoni alla volta in maniera automatica e puoi ascoltare la tua musica offline ovunque tu sia.

Perché questo Downloader rappresenta un’ottima scelta? È estremamente completo!

Se vuoi convertire file musicali e scaricare video in tutta facilità, allora MP3 Studio ti permetterà di scaricare qualsiasi video da YouTube senza perdite di tempo prezioso!

Downloader video 4k

Un altro downloader completo e ben realizzato è 4K Video Downloader. È veloce, ha un’interfaccia eccellente e fornisce un semplice campo URL copia e incolla che chiunque può utilizzare con facilità

Puoi configurarlo per scaricare intere playlist purché non scarichi più di 24 video contemporaneamente. Sebbene il software sia gratuito, puoi acquistare una chiave per supportare playlist ed elementi più lunghi come le didascalie.

L’unico problema è che devi scaricare questo strumento sul tuo dispositivo, il che non è una opzione comoda per tutti.

Free YouTube Download

Molte persone che guardano YouTube non vogliono studiare una nuova app complessa solo per poter scaricare i loro video preferiti. Per loro, Free YouTube Download è la soluzione perfetta.

Questa app è facile da usare: copia l’URL, utilizza il pulsante Incolla dell’app e poi premi Download. L’app supporta la scelta tra diversi formati per la conversione di file video e il trasferimento automatico degli stessi su programmi come iTunes.

Va evidenziato che è abbastanza limitato per le playlist e i gruppi di video, quindi puoi scaricarne solo alcuni alla volta.

Y2mate.com

Non vuoi installare un’app separata solo per scaricare e convertire video da siti come YouTube? Allora visita Y2mate.com.

Questa app web di base semplifica il download dei video che trovi online. Ha una semplice barra di ricerca che ti consente di cercare video online o incollare l’URL di un video, quindi scegliere rapidamente il formato, convertirlo e scaricarlo sul tuo dispositivo. È veloce, efficiente e offre diverse opzioni per la dimensione del file per aiutarti a gestire più facilmente lo spazio di archiviazione.

Tuttavia, tieni presente che questa app è progettata per scaricare un video alla volta, quindi non funziona per i download in batch.