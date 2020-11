Di Maio: “Anche oggi oltre 28mila nuovi contagi in Italia”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Anche oggi oltre 28mila nuovi contagi in Italia. In Europa superati i 10milioni di casi. Questi sono i dati che devono rimanere impressi nella nostra mente.

Molti paesi europei hanno già preso decisioni drastiche, perché è una pandemia che non fa sconti.

In questi giorni ho visto tantissimi italiani rispettare le norme anti covid, con grande senso civico. Ma ho visto anche qualche furbetto. Pochi è vero, ma per diffondere il virus non serve un esercito: basta l’incoscienza di qualche persona.

Atteggiamenti irresponsabili che mettono a rischio la vita di chi ci sta accanto.