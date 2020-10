Unità di Crisi Lazio, ad oggi somministrate 567 mila dosi vaccino antinfluenzale (+700%)

L’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio comunica i dati relativi alle dosi di vaccino antinfluenzale.

La nota stampa

“Ad oggi sono state somministrate 567.711 dosi di vaccino antinfluenzale, pari ad un incremento del 700% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando ne erano state somministrate 83.520. È un ritmo straordinario, superiore alla capacità di fornitura da parte delle aziende vincitrici della gara pubblica.

In questa settimana ci potrebbe essere un sensibile rallentamento poiché verranno distribuite 50 mila dosi, in attesa della fornitura di oltre 1 milione di dosi che saranno consegnate il 9 novembre. È bene ricordare che la campagna di vaccinazione durerà fino a gennaio e che il vaccino sarà disponibile per tutte le categorie a rischio.

Prosegue, inoltre, il piano di distribuzione nelle farmacie di 20 mila dosi a settimana”.