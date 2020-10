Cura per il viso: perchè utilizzare il concentrato Shiseido Ultimune

Prendersi cura del viso è un atto d’amore che riserviamo a noi stessi. La cura del viso parte dall’igiene quotidiana che secondo gli esperti è il primo segreto per una pelle perfettamente sana e splendente. Il concetto di pulizia del viso si spinge ben oltre la “semplice” eliminazione dello sporco: pulire accuratamente il viso significa prendersi cura di se stessi, preservare la pelle nelle condizioni ottimali e prevenire il deposito di batteri, impurità ed accumuli di sebo sulla pelle del viso. Per ottimizzare l’effetto “purificante” del trattamento-viso, è necessario detergere accuratamente la pelle al mattino, appena svegli, e alla sera, prima di coricarsi.

Il primo ed importantissimo step per iniziare un’adeguata pulizia del viso è liberare la cute soffocata da trucco ed altre impurità che, inevitabilmente, si depositano nell’arco della giornata. Ovviamente la pulizia rappresenta solo il primo step. Per prendersi cura del proprio viso è importante utilizzare i prodotti giusti, come quelli del marchio Shiseido, da sempre punto di riferimento per chi vuole prendersi cura del proprio viso nel miglior modo possibile. Shiseido è uno dei marchi di punta per quanto riguarda i prodotti per la cura del corpo, ed ha elaborato la teoria NICE (Neuro Immuno Cutaneous Endocrine – teoria della rete endocrina neuroimmunocutanea), annoverata dalla rivista Discovery nell’elenco ‘Top 50 scientific discoveries’ nel 1993.

Shiseido Ultimune

Dalla sapienza degli esperti del marchio Shiseido nasce il concentrato energizzante e protettivo Shiseido Ultimune. Ultimune è un prodotto grazie al quale la pelle riscopre il suo funzionamento ottimale e appare radiosa, levigata, elastica e più giovane.

Non a caso questo prodotto nasce grazie a 20 anni di ricerca dopo i quali il marchio Shiseido ha creato il siero che per la prima volta agisce sulle cellule di Langerhans che regolano l‘immunità cutanea.

Ultimune è un trattamento innovativo che vanta ben 31 brevetti internazionali, che rivitalizza le cellule di Langerhans che regolano l’immunità cutanea, il segreto di una pelle bella e dall’aspetto sano.

In condizioni ottimali d’immunità infatti, la pelle esercita al meglio le sue quattro naturali funzioni difensive: resistenza, protezione, rigenerazione e rafforzamento, andando a letteralmente a ‘trasformarsi’.

Il segreto del prodotto sta nella sua formulazione che si basa su un complesso botanico unico, a base di Gingko, Shiso giapponese e Timo aromatico per proteggere e rafforzare la pelle, oltre che per favorirne l’aspetto sano. Già dopo la prima applicazione la pelle diventa più elastica e visivamente più luminosa. La pelle non resta appiccicosa, anzi risulta molto liscia e morbida al tatto.

Dopo un paio di settimane di utilizzo l’incarnato diventa leggermente più chiaro e il tessuto cutaneo più compatto. La pelle appare liscia e tonica, e i piccoli segni del tempo vengono attenuati.

Si tratta di un siero perfetto per chi vuole prendersi cura della pelle del viso in maniera costante ed ottimale. Un siero che va utilizzato mattina e sera sulla pelle detersa, per poi completare la propria routine con l’abituale crema idratante.