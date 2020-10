Fratoianni: “Rinviati tutti i concorsi pubblici, tranne quello dei precari della scuola. Perché?”

Rinviati tutti i concorsi pubblici, tranne quello dei precari della #scuola. Perché?

Non siamo gli unici a pensare che questa scelta del Ministero dell’Istruzione sia – di nuovo – un grave errore.

Più volte abbiamo dovuto chiedere alla Ministra Azzolina di rivedere scelte sbagliate. Sopratutto nel rapporto con i lavoratori e le lavoratrici della scuola. La Ministra non è molto avvezza all’ascolto ma sarebbe bene che questa volta facesse uno sforzo: ci ripensi.

Per noi, soprattutto in questa condizione, sarebbe stata necessaria una procedura concorsuale per titoli e servizio. Ma anche per chi su questo non è stato d’accordo, è oggi difficile negare che le e gli insegnanti avrebbero diritto a partecipare al concorso in una situazione di maggiore serenità, senza temere che una quarantena possa pregiudicare la partecipazione ad una selezione così importante.