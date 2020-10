Fiumicino, discariche abusive: continua l’attività della polizia locale

Prosegue l’azione del Corpo di Polizia locale di Fiumicino a tutela dell’ambiente nell’individuazione di discariche abusive. Ieri gli agenti della Comandante, la dr.ssa Luciana Franchini, coordinati dal V. Comm., dr.ssa Tiziana Bruschi, hanno sorpreso in flagranza di reato l’autista di un camion mentre scaricava ingenti quantità di materiale di risulta e calcinacci su un terreno privato, aperto al pubblico transito, in zona Muratella.

Per il responsabile è scattata subito la denuncia alla Procura di Civitavecchia ed il mezzo utilizzato è stato sottoposto a sequestro.

“Nonostante le criticità operative del Corpo che dirigo legate al momento e all’emergenza Covid-19, la Polizia Locale non trascura alcuna delle attività istituzionali. L’operazione di ieri lo testimonia e per questo ringrazio i miei collaboratori i quali, in questo particolare periodo di stress, non lesinano energie”. Lo dichiara la Comandante della Polizia locale Luciana Franchini.