Pomezia, Coronavirus, disposta la chiusura della scuola primaria Trilussa in via precauzionale

Si informa la cittadinanza che, su richiesta della Asl Roma 6, il Sindaco Adriano Zuccalà sta predisponendo l’ordinanza di chiusura in via precauzionale fino al 4 novembre compreso, salvo diverse disposizioni, della scuola primaria Trilussa.

Pomezia, la chiusura non interesserà la scuola dell’infanzia

La chiusura non interesserà la scuola dell’infanzia, attualmente non direttamente coinvolta da casi di infezione e sita in un edificio distinto e indipendente rispetto alla primaria.

All’interno del plesso scolastico e tra la rete di contatti e familiari, si è sviluppato un cluster di circa 45 persone che presentano sintomi riconducibili al Covid-19.

Nei prossimi giorni seguiranno nuovi aggiornamenti.