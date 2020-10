Il Papa: “Non vivere e pregare come se Dio e i poveri non esistessero”

I salmi ci insegnano a pregare in prima persona, per noi stessi, ma anche per la salvezza dei fratelli e del mondo e ci possono aiutare a vincere la tentazione dell’”empietà”, “cioè di vivere, e forse anche di pregare, come se Dio non esistesse, e come se i poveri non esistessero”. Così Papa Francesco completa la catechesi sui Salmi iniziata mercoledì scorso e inserita nel ciclo sulla preghiera, in un’aula Paolo VI dove la presenza dei fedeli è limitata e in sicurezza, secondo le norme anticontagio dovute alla pandemia.

Non posso salutarvi da vicino, ma siamo vicini

Nell’introduzione, il Papa spiega di non poter scendere tra i pellegrini per salutarli “perché succede che ogni volta che io mi avvicino, voi venite tutti insieme e si perde la distanza e c’è il pericolo per voi del contagio”, “ma sappiate che io sono vicino a voi con il cuore”. Riferendosi poi ad un bambino che piangeva durante le letture iniziali, chiede di non fermare quel piccolo lamento, nemmeno in Chiesa “perché è la voce che attira la tenerezza di Dio” su di noi e con noi.

La preghiera: salvezza dell’essere umano

L’ “empio”, chiarisce Francesco, che nei salmi compare come figura negativa, “è la persona senza alcun riferimento al trascendente, senza alcun freno alla sua arroganza, che non teme giudizi su ciò che pensa e ciò che fa”. Viene usato come esempio di tutto quello che la vera preghiera non deve essere, presentandola invece “come la realtà fondamentale della vita”

Il riferimento all’assoluto e al trascendente – che i maestri di ascetica chiamano il “sacro timore di Dio” – è ciò che ci rende pienamente umani, è il limite che ci salva da noi stessi, impedendo che ci avventiamo su questa vita in maniera predatoria e vorace. La preghiera è la salvezza dell’essere umano.

La falsa preghiera, fatta solo per farsi ammirare

La preghiera fasulla, prosegue il Pontefice, è invece quella “fatta solo per essere ammirati dagli altri”, che Gesù ha più volte criticato. E’ quella di coloro “che vanno a messa soltanto per far vedere” che ci vanno, “che sono cattolici, o per far vedere l’ultimo modello che hanno acquistato, per fare buona figura sociale”. Quelli che pregano “stancamente, in maniera abitudinaria, come i pappagalli”. Ma quando “il vero spirito della preghiera è accolto con sincerità e scende nel cuore, allora essa ci fa contemplare la realtà con gli occhi stessi di Dio”.