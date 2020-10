La soluzione all’italiana del Coronavirus

Ma il governo e le regioni in termini di implementazione dei trasporti pubblici, della sanità pubblica, del tracciamento dei positivi, di risorse a favore delle partite iva, delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese, cosa hanno fatto?

La paura di De Luca

De Luca in Campania ha una paura enorme perchè consapevole delle proprie malefatte politiche nella gestione sanitaria regionale.

Ora inizia a vietare tutto; perchè non lo ha fatto prima del 21 settembre? Ah, le elezioni regionali, giusto!

Conte e Di Maio, tra un selfie ed una conferenza stampa, dicono che è tutto a posto che con il Recovery Fund sarà Natale tre volte l’anno.

Nel frattempo la disperazione nelle fasce sociali più debole cresce a dismisura e il futuro diventa sempre più fosco, con il presente ad assumere le sembianze di un incubo.

Ma sì, però c’è il campionato e sabato c’è il derby!

Come al solito in Italia si affrontano i problemi non risolvendoli ma scaricando sui cittadini i loro costi…