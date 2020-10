Di Maio: “Solo rimanendo uniti e agendo in maniera sinergica potremo sconfiggere il virus”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Solo rimanendo uniti e agendo in maniera sinergica potremo sconfiggere il virus.

Ieri in Lussemburgo al Consiglio Affari Esteri ci siamo confrontati sulla situazione Covid che sta colpendo tutta l’Europa.

Sono stato molto chiaro: l’Europa si dovrà mostrare compatta e solidale. Non ci sono altre alternative.

I contagi sono alti, è vero. Ma mettendo a regime tutte le norme anti Covid è possibile fermare il virus. In Italia sono state varate nuove misure più stringenti, perché se interveniamo adesso possiamo preservare la salute dei cittadini, la tenuta del Paese e scongiurare un nuovo lockdown.