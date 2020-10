La Rustica, la Guardia di Finanza arresta giovane pusher

Un ventiseienne romano è stato arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

Le indagini

Il viavai di persone già note quali assuntori di stupefacenti nei pressi di una palazzina del quartiere La Rustica ha attirato l’attenzione delle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano che, una volta acquisiti sufficienti indizi, hanno deciso di perquisire l’abitazione del pusher, operaio in un’azienda di termoidraulica, rinvenendo oltre 50 grammi tra hashish e cocaina pura, 3 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e mannite (utilizzata quale sostanza da taglio), oltre a 2.000 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Il giovane, pregiudicato per fatti analoghi, è stato arrestato per il reato di spaccio, processato “per direttissima” e condannato alla pena di due anni di reclusione ed euro 4.000 di multa.

Lo stupefacente, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato un introito di oltre 10.000 euro.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti predisposto dalla Guardia di Finanza di Roma.