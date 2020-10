Fratoianni: “I #ContrattiPirata sono un virus che va fermato”

I #ContrattiPirata sono un virus che va fermato. Si diffondono nel mondo del lavoro e distruggono difese e diritti di lavoratrici e lavoratori.

Il nuovo contratto dei #riders ne è un esempio. Firmato da un sindacato non rappresentativo, senza una paga oraria garantita ma a consegna (secondo i calcoli dell’algoritmo), non riconosce i riders come lavoratori dipendenti, quindi senza ferie, maternità, malattia e con il rischio di non poter accedere agli ammortizzatori sociali. Tutto ciò non è tollerabile.

Questo accordo non è legittimo e va superato

Una cura per debellare il virus dei contratti pirata c’è e non è difficile: approvare una buona legge sulla rappresentanza sindacale subito. La chiediamo da tanti anni. Per questo oggi torniamo a chiedere un impegno in questo senso a tutta la maggioranza di cui facciamo parte. È ora di agire, noi ci siamo.