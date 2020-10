PaP: “Decreti sicurezza, non basta la propaganda”

Con ben 13 mesi di ritardo, il Governo Conte II ha modificato i Decreti Sicurezza introdotti dall’allora ministro dell’interno Salvini durante il primo Governo Conte.

Al di là dei toni trionfali con cui il Partito Democratico ha accolto questo modifiche, tra esultanze e dichiarazioni di circostanza, da una prima verifica sembra evidente che i decreti sicurezza, in realtà, non siano stati né aboliti né davvero superati. Piuttosto, come hanno fatto notare in molti in queste ore, sono state attuate timide modifiche che mantengono però in piedi l’impianto normativo e la logica securitaria che aveva contraddistinto proprio i decreti simbolo del precedente governo.

Vediamo perché

Sul tema delle migrazioni, innanzitutto, sebbene vengano superati i sequestri delle navi delle ONG, non viene superata la logica della criminalizzazione del soccorso, mantenendo in vigore le multe, che aveva già introdotto Minniti, dai 10 ai 50mila euro, con la possibilità anche di pene severe, fino a 2 anni di carcere, in caso di mancata cooperazione con le autorità marittime, anche quando questo risulti necessario per salvare delle vite.

Sui respingimenti, poi, sono bloccati solo quelli indirizzati a chi proviene da paesi giudicati “non sicuri”, mentre i tempi di detenzione forzata dei Cpr sono semplicemente ridotti da 180 a 90 giorni.

Quale discontinuità?

Rimangono invece in vigore il reato di blocco stradale contro chi osa protestare, con le conseguenti pesantissime pene, e tutte le svariate norme introdotte per criminalizzare le lotte sociali di chi chiede un miglioramento delle proprie condizioni di vita o per il rispetto dei propri diritti.

Insomma, la discontinuità che a forza di slogan il PD e la ministra Lamorgese vorrebbero raccontarci, non è nemmeno accennata e insieme agli accordi con la Libia vengono confermate le norme che criminalizzano chi scappa in cerca di un futuro dignitoso, chi opera in mare per salvare delle vite e chi lotta per i propri diritti e per i diritti degli altri.

Certo, nessuno stupore visti i trascorsi su questi temi del PD, soprattutto con Minniti, ma siamo lontani dal costruire un’Italia “umana e sicura”. Non abbiamo bisogno di operazioni spot ma di concretezza: i decreti sicurezza vanno aboliti!