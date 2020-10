Raggi: “Abbiamo fatto ripartire un processo rimasto fermo per troppo tempo”

Così la prima cittadina di Roma sulla sua pagina Facebook:

Vicino alla stazione Conca d’Oro, una delle fermate della metro B1 di Roma, era previsto un parcheggio di scambio che doveva essere pronto circa otto anni fa, poco dopo l’inaugurazione della stessa stazione. Stiamo parlando di un’opera strategica per i cittadini di un’intera area della città, che avrebbero così avuto la possibilità di parcheggiare il proprio mezzo privato e muoversi con la metropolitana fino al centro.

Il parcheggio è rimasto invece una scatola vuota per anni e per noi ha rappresentato un’altra eredità pesante con cui fare i conti. Qualche giorno fa abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti per dare il via ai lavori, aggiudicando la gara per il completamento del parcheggio.