Di Battista: “Credo di essere l’ex-parlamentare più attaccato d’Italia”

Credo di essere l’ex-parlamentare più attaccato d’Italia. Non ho fatto nulla di male a parte avere delle idee e difenderle. Da tempo ormai ho disdetto la rassegna stampa (il mio fegato non è mai stato meglio) tuttavia mi capita di ricevere su whatsapp messaggi indignati di amici che mi copiano link di pezzi diffamatori nei miei confronti.

Chi spunta fuori ciclicamente dal cellophane della sua personale frustrazione è tal Laura Cesaretti, editorialista de Il Giornale di Berlusconi.

Non solo è una mentitrice seriale (in questo articolo che non ho scritto io e che non ho chiesto a nessuno di scrivere vengono smentite le sue ultime balle su di me) ma è anche una donna dalla scarsa umanità.

Offese mio figlio

Pensate fu proprio lei ad insultare mio figlio appena nato (aveva poche ore) scrivendo testuale: «Del resto, con quel patrimonio genetico non poteva che essere un orrore, pora creatura».

Avevo rimosso quella vicenda sebbene mia mamma, leggendo le parole infami di questa signora, pianse il giorno in cui divenne nonna. Ma la Cesaretti insiste mentendo sapendo di mentire e tentando di screditare gli altri quando la sola cosa che scredita è la sua dignità personale.

Vi invito a leggere questo pezzo di TPI

sulla vicenda. Ho scelto di scrivere anche per TPI perchè è un giornale libero che, proprio come Il Fatto, pubblica tutto quel che scrivo senza cambiare mai una virgola.