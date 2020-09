Come acquistare, vendere ed effettuare transazioni in Bitcoin?

Bitcoin è una rete, un sistema e un protocollo rivoluzionari che hanno sconvolto il sistema finanziario nel mondo. Scoperto nell’anno 2009, Bitcoin è ancora in voga e le persone in tutto il mondo comprendono vantaggi e vantaggi illimitati associati ai bitcoin.

In effetti, i governi di tutto il mondo stanno legalizzando l’uso di bitcoin per le transazioni.

Se sei interessato a capire come funziona bitcoin e come puoi acquistare, vendere ed effettuare transazioni in bitcoin, questo articolo può esserti utile.

Scopriamo come funzionano le transazioni bitcoin e come puoi acquistare e vendere bitcoin.

Ma, prima di pianificare di investire in bitcoin, dovresti sapere che i bitcoin sono un po ‘volatili e potrebbe non essere l’opzione perfetta per investire in bitcoin se stai cercando un’opzione di investimento senza rischi. Questa guida non può essere definita una guida agli investimenti, ma ti fornirà tutti i dettagli e le informazioni di base che devi sapere se vuoi investire il tuo tempo e le tue energie in bitcoin.

Acquistare Vs. Bitcoin Mining

Il basso costo del mining di bitcoin è durato solo pochi giorni dopo che la tecnologia è stata inventata. Per estrarre bitcoin sono necessari un supercomputer, la migliore velocità di Internet e una potenza continua. Sebbene le opzioni di mining possano sembrare praticabili per alcune persone, è necessario prendere in considerazione diverse precauzioni prima di pianificare il mining di bitcoin. Il tasso di hash o la potenza totale di tutti i minatori è così grande che anche i migliori computer del mondo non saranno in grado di estrarre bitcoin. Per estrarre bitcoin è necessario un minatore specializzato chiamato ASIC o circuito integrato specifico dell’applicazione.

Poiché l’estrazione di bitcoin può sembrare un compito arduo, la maggior parte delle persone pensa all’acquisto di bitcoin.

Come acquistare Bitcoin

I nuovi bitcoin vengono coniati tramite il mining, ma non è un’opzione conveniente se si desidera ottenere bitcoin. Pertanto, è consigliabile acquistare bitcoin. Il modo migliore per acquistare bitcoin è pagare tramite valute legali nel tuo paese. Se vuoi acquistare bitcoin, dovrai contattare una piattaforma di scambio bitcoin. È importante scegliere uno scambio di bitcoin che possa offrirti i migliori servizi senza commissioni. Per acquistare bitcoin, avrai anche bisogno di un portafoglio bitcoin. Il portafoglio è in una forma digitalizzata e memorizzerà i bitcoin che acquisti. Il portafoglio è composto da codici e chiavi personali. Pertanto, nessuno sarà in grado di accedere al tuo portafoglio bitcoin senza il tuo permesso.

Puoi anche acquistare bitcoin visitando un bancomat Bitcoin. Ma non tutti i paesi hanno bancomat bitcoin. I bancomat Bitcoin sono simili agli sportelli bancomat della banca. Ma, invece di connettersi alla rete della banca, gli sportelli automatici bitcoin sono connessi a Internet.

Puoi anche acquistare bitcoin con PayPal. PayPal è uno dei bitcoin evolution che consente alle persone di trasferire denaro su Internet. Per acquistare bitcoin tramite Paypal, avrai bisogno di un account PayPal. Quindi, puoi contattare uno scambio di bitcoin che può aiutarti ad acquistare bitcoin effettuando il pagamento tramite PayPal.

Come vendere Bitcoin

Molti investitori in bitcoin vendono bitcoin a un tasso più elevato in cambio di un importo fiat maggiore. Poiché l’offerta di bitcoin è inferiore alla domanda, le persone in tutto il mondo stanno cercando di acquistare bitcoin. Pertanto, non c’è crisi nel mercato dei bitcoin quando si tratta di vendere bitcoin. Puoi anche scegliere di vendere bitcoin in cambio di altre criptovalute come Ethereum. Prima di vendere bitcoin, è importante sfruttare gli scambi, guardare le piattaforme peer to peer e anche pensare prima di vendere.

I bitcoin attireranno sicuramente più prezzi con il passare del tempo. Pertanto, è consigliabile mantenere i bitcoin se non stai pensando di ottenere denaro veloce.

I bitcoin sono la nuova parola d’ordine e tutti intorno a noi sono alla ricerca di opportunità per acquistare, vendere ed effettuare transazioni in Bitcoin. La parte migliore dei bitcoin è che non devi preoccuparti dei tassi di cambio delle valute quando effettui transazioni in bitcoin.

La maggior parte dei governi di tutto il mondo sta pensando di legalizzare bitcoin e quindi, fare un investimento in bitcoin può essere una delle migliori opzioni che puoi cercare.

Acquisisci più conoscenza possibile prima di pianificare l’acquisto, la vendita e le transazioni in bitcoin.