Fratoianni: “Le imprese pensano di poter trattare i lavoratori come oggetti di consumo”

Francesco lavorava in un supermercato di Casalpusterlengo in provincia di Lodi, una delle prime zone rosse. È stato licenziato dopo aver contratto il coronavirus sul posto di lavoro.

Il motivo? Troppi giorni di malattia. Nonostante il congedo per #Covid, previsto dal decreto #CuraItalia, e dopo 30 anni di carriera. A soli 17 mesi dalla pensione.

Una totale assurdità

Le imprese pensano di poter trattare i lavoratori come oggetti di consumo, da scartare quando non servono più. Non è così.

Voglio esprimere tutta la mia vicinanza a Francesco, sono convinto che la vertenza sindacale contro questo, ennesimo, licenziamento illegittimo andrà a buon fine.