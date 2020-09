Eleven Sports: problemi tecnici e niente partite di calcio in tv per gli utenti

Disagi nella giornata di domenica 27 settembre per gli utenti di Eleven Sports, piattaforma televisiva che trasmette in live streaming per i propri abbonati le partite di calcio di serie C e altri eventi sportivi.

ERI IMPOSSIBILE VEDERE PARTITE SULLA PIATTAFORMA A CAUSA DI PROBLEMI TECNICI

c

Molti consumatori hanno infatti segnalato al Codacons l’impossibilità di seguire in diretta le partite a causa di problemi tecnici riscontrati nella giornata di ieri, e anche sul web è montata la protesta da parte di migliaia di abbonati al servizio che chiedono ora spiegazioni e risarcimenti.

CODACONS CHIEDE INDENNIZZI PER CLIENTI

Invitiamo la società Eleven Sports a riconoscere indennizzi automatici in favore dei propri clienti in relazione al disservizio registrato ieri – afferma il Codacons – E’ indubbio infatti il danno subito dagli utenti che, a fronte del pagamento di un abbonamento, non hanno potuto godere del servizio acquistato. L’azienda deve dunque risarcire i consumatori coinvolti riconoscendo loro la possibilità di assistere in tv in modo gratuito ad almeno due giornate di campionato.

Tutti gli interessati a far valere i propri diritti possono ottenere assistenza alla mail info@codacons.it o al numero 89349955

Codacons CS