Il Papa: Se la Chiesa non è in uscita si ammala”

“Sentire ogni giorno la gioia e lo stupore di essere chiamati da Dio a lavorare per Lui, nel suo campo che è il mondo, nella sua vigna che è la Chiesa”. In questa preghiera di intercessione a Maria Santissima, Francesco racchiude la bellezza di affidarsi al Signore, e al Suo sorprendente modo di agire. La pagina odierna del Vangelo, commentata all’Angelus di oggi, ne è infatti testimonianza.

Uscire dai confini

Come il padrone della Vigna – che rappresenta Dio e descritto nel Vangelo di Matteo – “esce continuamente alla ricerca delle persone, perché vuole che nessuno sia escluso dal suo disegno d’amore”, così è chiamata a fare la Chiesa, altrimenti si ammala:

La Chiesa dev’essere come Dio: sempre in uscita; e quando la Chiesa non è in uscita, si ammala di tanti mali che abbiamo nella Chiesa. E perché queste malattie, nella Chiesa? Perché non è in uscita. E’ vero che quando uno esce c’è il pericolo di un incidente. Ma è meglio una Chiesa incidentata, per uscire, annunziare il Vangelo, che una Chiesa ammalata da chiusura. Dio esce sempre, perché è Padre, perché ama. La Chiesa deve fare lo stesso: sempre in uscita.

Nell’uscire si affrontano rischi e pericoli ma, dice Francesco, “è meglio una Chiesa incidentata, per uscire, annunziare il Vangelo, che una Chiesa ammalata da chiusura”.

Lo stile di Dio

Il Papa mette in risalto i “due atteggiamenti” del padrone della vigna che sono, poi, caratteristiche di Dio:

È toccante l’immagine di questo padrone che esce a più riprese sulla piazza a cercare lavoratori per la sua vigna. Quel padrone rappresenta Dio che chiama tutti e chiama sempre. Dio agisce così anche oggi: continua a chiamare chiunque, a qualsiasi ora, per invitare a lavorare nel suo Regno. Questo è lo stile di Dio, che a nostra volta siamo chiamati a recepire e imitare.

La ricompensa oltre la logica umana

Il secondo atteggiamento del padrone, spiega il Pontefice, è il modo di ricompensare i lavoratori. Una modalità slegata dalla logica umana “dei meriti acquistati con la propria bravura:

Dio si comporta così: non guarda al tempo e ai risultati, ma alla disponibilità e alla generosità con cui ci mettiamo al suo servizio. Il suo agire è più che giusto, nel senso che va oltre la giustizia e si manifesta nella Grazia.

Il Signore, infatti, vuole dare a tutti il massimo della ricompensa, “anche a quelli che sono arrivati per ultimi. E qui si capisce che Gesù non sta parlando del lavoro e del giusto salario, ma del Regno di Dio e della bontà del Padre celeste”.