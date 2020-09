Raggi: “Abbonamenti per studenti a costi nettamente ridotti”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Abbiamo dato la possibilità a studentesse e studenti under 16 di acquistare gli abbonamenti a un costo nettamente ridotto: dai 30 ai 70 euro a seconda della fascia di reddito, anziché 250 euro. Un bel risparmio per le tantissime famiglie che hanno voluto sfruttare questa opportunità.

È un modo per dare un aiuto concreto riducendo le spese che gravano sul bilancio familiare e allo stesso tempo un incentivo all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per i giovanissimi. Un modo in più per ripartire insieme e augurare ai nostri ragazzi un buon ritorno a scuola.