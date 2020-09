Scuola, ancora incertezze sulla data d’inizio. Ritardi sui consumi di materiale scolastico

L’incertezza sulla riaperture delle scuole fa crollare i consumi di materiale scolastico e spinge le famiglie a rimandare l’acquisto di corredo e libri per i propri figli. Lo afferma il Codacons, che in questi giorni sta monitorando l’andamento del mercato.

PER DIARI, ZAINI E ASTUCCI ACQUISTI GIU’ DEL -45% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO

A fronte di prezzi sostanzialmente stabili per il materiale relativo alla scuola, si registra per zaini, diari, astucci, quaderni e altri elementi del corredo scolastico una riduzione degli acquisti in media del -45% rispetto allo stesso periodo del 2019 – spiega il Codacons – Anche il comparto dei libri vede un sensibile calo delle vendite in media del -30% rispetto al precedente anno scolastico.

LIBRI -30% E MOLTI ISTITUTI NON ADOTTANO NUOVE EDIZIONI

“Da un lato il caos che regna sulle riaperture delle scuole spinge le famiglie a rimandare la spesa per il corredo, che in ogni caso quest’anno sarà ridotta rispetto al passato anche a causa delle difficoltà economiche determinate dall’emergenza Covid – spiega il presidente Carlo Rienzi – Dall’altro molti istituti, per scelta o per l’impossibilità di visionare i nuovi testi, non hanno adottato nuove edizioni dei libri, confermando i testi dello scorso anno, fattore che riduce gli acquisti nelle librerie e alimenta il mercato dell’usato e le compravendite tra privati”.

Una situazione che – conclude il Codacons – avrà pesanti ripercussioni per le imprese del settore, che a fine periodo registreranno una forte contrazione delle vendite rispetto allo scorso anno.

Codacons Cs