Ruocco: “Da oggi addio al superticket!”

Da sempre siamo al lavoro per una sanità pubblica che garantisca l’accessibilità alle cure per tutti ed è per questo riteniamo che sia un importante passo in avanti l’abolizione del superticket nazionale (10 euro a prestazione) che entrerà in vigore da oggi 1° settembre.

È una vittoria del MoVimento 5 Stelle e di tutto il governo perché si pone finalmente fine ad una misura iniqua che ha soltanto aumentato i costi delle prestazioni sanitarie e alimentato disuguaglianze.

Passo in avanti

Dopo anni di tagli draconiani che hanno visto lo smantellamento della sanità, con questo provvedimento intraprendiamo un ulteriore passo verso una sanità più vicina ai cittadini e, soprattutto, accessibile a tutti.

La sanità è un diritto universale, tale deve rimanere e noi, continueremo a batterci affinché nessuno venga lasciato indietro.