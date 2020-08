Fontana di Trevi, reagisce con violenza ad un controllo: arrestato

Ieri sera intorno alle 22:00 un cittadino di nazionalità italiana di 22 anni è stato arrestato a Fontana di Trevi per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.

Una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, durante i costanti controlli nell’area antistante il monumento, ha invitato il ragazzo ad indossare la mascherina a causa dell’alto numero delle persone presenti in quel momento.

Il giovane in un primo momento si è rifiutato e, quando gli agenti del I Gruppo Centro “ex Trevi” lo hanno avvicinato per chiedergli i documenti, ha reagito tentando di sottrarsi al controllo con una tale violenza che uno degli operatori, nel bloccarlo, ha riportato la frattura di una mano. Leggermente feriti anche altri due componenti della pattuglia intervenuti.

Il ventiduenne, con numerosi precedenti penali, è stato tratto in arresto e portato presso gli uffici di via della Greca a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del processo per direttissima che si terrà questa mattina.