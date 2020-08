Coronavirus: “I test negli aeroporti della capitale e in Veneto sono efficaci per screening”

In una nota congiunta i responsabili dei Laboratori di Virologia dell’INMI Spallanzani, Maria Rosaria Capobianchi e dell’ospedale di Treviso, Roberto Rigoli affermano che i test eseguiti negli aeroporti della capitale e in Veneto sono efficaci per l’attività di screening.

La nota stampa

“I test rapidi antigenici che si stanno effettuando presso gli scali romani di Fiumicino e Ciampino e presso gli ospedali pubblici e i drive-in del Veneto si sono dimostrati efficaci ed efficienti per l’attività di screening. Infatti grazie a questi test si sono potuti intercettare ben 106 soggetti positivi e asintomatici, successivamente confermati con il classico test molecolare che resta il ‘gold standard’ per la diagnosi. I test sono stati validati, su richiesta del Ministero della Salute della Regione Veneto dal laboratorio di virologia dell’Istituto Spallanzani. Si precisa inoltre che sono stati effettuati sia in Veneto che nel Lazio migliaia di test di conferma con risultati sostanzialmente sovrapponibili”.