Scanzi: “Renzi è sempre stato l’allievo ripetente di Berlusconi”

Ho scritto Renzusconi nel 2017. Lo portai anche a teatro e fu un successo pazzesco. I renziani sono tuttora convinti che gli abbia tolto un sacco di voti alle politiche 2018, con quel tour e quel libro. Probabile. E me ne vanto.

Non essere renziani era dura, soprattutto negli anni 2013/2016, e cioè prima della meravigliosa vittoria del “no” il 4 dicembre 2016. Ti attaccavano in ogni modo.