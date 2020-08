Raggi: “Il mare di Roma ha una nuova pista ciclabile”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

La pista si sviluppa in gran parte sul lungomare, come avviene in quasi tutte le località costiere, e viene realizzata secondo le norme del codice della strada, garantendo l’accesso al mare per pedoni e mezzi di soccorso.

È una rivoluzione della viabilità per il litorale di Ostia dove, appena due mesi fa, avevamo installato nuove rastrelliere per le bici, proprio per agevolare chi sceglie di muoversi sulle due ruote. Un altro bel progetto per la nostra città a favore della mobilità alternativa e sostenibile.