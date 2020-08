Fiumicino, 15 agosto: solo manifestazione religiosa, annullati spettacoli e bancarelle

Come di consueto, la processione a mare per la Festa dell’Assunta, organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Porto della Salute per il prossimo sabato 15 agosto si farà, anche se nel rispetto delle norme anti contagio. Annullate però tutte le manifestazioni a carattere civile, le bancarelle e gli spettacoli che ogni anno animano via di Torre Clementina a Fiumicino.

Il programma di Ferragosto, così come stabilito dalla Parrocchia in accordo con Comune di Fiumicino, Polizia locale, Commissariato di Polizia e Capitaneria di Porto, prevede a partire dalle 17 di sabato la celebrazione all’aperto di fronte alla chiesa in via di Torre Clementina della Santa Messa, alla presenza del Vescovo della Diocesi di Porto e Santa Rufina Gino Reali. Al termine della messa la Sacra immagine della Madonna sarà portata a spalla da alcuni pescatori di Fiumicino lungo via di Torre Clementina, seguita a piedi dai rappresentanti delle autorità religiose e civili e dai soli fedeli partecipanti alla messa, per poi essere imbarcata sul peschereccio “Nonno Ciro” e proseguire il suo percorso in mare. Al largo, come da tradizione, sarà gettata in acqua una corona d’alloro in onore di tutti i Caduti in mare, successivamente la Madonna sarà riportata in via di Torre Clementina per rientrare in chiesa.

Le modalità e i criteri per assistere alla messa e alla processione sono stati stabiliti dalla parrocchia.

Per l’occasione in via di Torre Clementina sabato 15 agosto è prevista la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 15,00 fino al termine, in entrambi i lati, compresi gli stalli riservati alla sosta a pagamento di Via della Torre Clementina, nel tratto compreso tra Largo dei Delfini e via Orbetello esclusa. Prevista anche la chiusura al transito veicolare su Via Torre Clementina da via Orbetello al passaggio dell’immagine sacra, fino al luogo di imbarco (altezza passerella pedonale).

Il programma religioso della Festa della parrocchia Santa Maria Porto della Salute prevede altre tre processioni, durante le quali la statua della Madonna sarà trasportata su un mezzo apposito per le strade di Fiumicino, nelle giornate di oggi, 12 agosto, domani, 13 agosto e venerdì 14 agosto, sempre alle 21.

In queste occasioni è prevista:

la chiusura al transito veicolare, limitatamente al passaggio dell’auto con a bordo l’immagine sacra e per il tempo strettamente necessario, comprese tutte le strade che intersecano il percorso da Via della Torre Clementina, Via S. Maria Porto della Salute (dx), Via degli Orti, via delle Ombrine, (dx) Via Foce Micina, (dx) via Coccia di Morto, (dx) via Portuense, (sx) via Remo La Valle, (dx) via Fulco Ruffo di Calabria, (sx) via Ugo Baistrocchi, via Giuseppe Miraglia,(sx) via Mario Calderara, (dx) via Fulco Ruffo di Calabria, (dx) via Remo La Valle, (sx) via Giuseppe Miraglia, (sx) via Portuense, (dx) Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, (dx) via Enrico Berlinguer, (rotonda), (sx) via Aldo Moro, (dx) via Sandro Pertini, (sx) via delle Spigole, (sx) via del riccio di Mare, via delle Ombrine, (dx) via del Porto di Claudio, (sx) Largo dello Spinarello (dx) via Foce Micina, inversione ad U su via Foce Micina, (sx) via delle Ombrine, (dx) via Torre Clementina, Chiesa il giorno 12 agosto 2020 dalle ore 21.00 fino al termine della manifestazione religiosa;

chiusura al transito veicolare, limitatamente al passaggio dell’auto con a bordo l’immagine sacra e per il tempo strettamente necessario, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, di via Torre Clementina , via S. Maria Porto della Salute, via degli Orti, via del Serbatoio, (dx) via della Foce Micina, (sx) via dell’Ippocampo, (dx) via dei Mitili, (dx) via del Branziono, (sx) Vicolo Coccia di Morto, (dx) via dei Mitili, (fino in fondo poi inversione ad u), (dx) via degli Scampi, (sx) via delle Aragoste, (dx) via dei Mitili, (dx) via Foce Micina, (dx) via del Pesce Luna, (sx) via delle Conchiglie, (dx) via Ignazio Noccioli, ((dx) via Ippolito Salviani, (via della Pesca, (sx) via Tommaso Crudeli, (dx) via delle Conchiglie, (dx) via Porto Torres,(sx) via Federico Raffaele, (dx) via Foce Micina, (dx) via del Pesce Persico, via degli Orti, (rotonda) via Torre Clementina, Chiesa il giorno 13 agosto 2020, dalle ore 21.00 fino al termine della manifestazione religiosa;

chiusura al transito veicolare, limitatamente al passaggio dell’auto con a bordo l’immagine sacra e per il tempo strettamente necessario, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, via Torre Clementina, viale della Pesca, via Foce Micina, via Giovanni Cena, (sx) viale della Pesca, via Foce Micina, via dei Veienti, (dx) via della Fossa Traiana, (sx) via del canale (dx) via delle Ostriche,(sx) via delle scuole, (sx) via dei Rombi, (sx) via G. B. Grassi, via degli Orti, (sx) via del Porto di Claudio,(sx) via delle Ombrine,(dx) via Porto santo Stefano, via delle Scuole, (rotonda) poi inversione e dx) via delle Spigole, (sx) via degli Orti, Rotonda, via Torre clementina, Chiesa il giorno 14 agosto 2020, dalle ore 21.00 fino al termine della manifestazione religiosa.