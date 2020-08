Raggi: “Sono stata a Tiberis, l’area attrezzata realizzata sulla riva del Tevere all’altezza di ponte Marconi”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Sono stata a Tiberis, l’area attrezzata realizzata sulla riva del Tevere all’altezza di ponte Marconi. Uno spazio pubblico e gratuito in cui i cittadini e turisti potranno trovare sdraio, ombrelloni, fontane rinfrescanti e nebulizzatori. Ma non solo.

Tiberis non è solo una spiaggia: è uno spazio di socialità, un luogo di svago per i più piccoli, un posto dove poter fare sport in modo totalmente gratuito grazie ai campi da beach-volley.