Ostia, controlli dei carabinieri: un arresto e una denuncia

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia in diverse zone del municipio.

Ostia, via della Paranzella

I Carabinieri della Stazione di Ostia, hanno denunciato a piede libero una 31enne residente in via della Paranzella. I militari hanno proceduto al controllo della donna, già sottoposta agli arresti domiciliari, accertando la sua assenza. La 31enne è stata denunciata per evasione e la circostanza è stata riferita al magistrato di sorveglianza, per le ulteriori decisioni del caso.

Estorsione verso una donna

I Carabinieri di Ostia, su disposizione della Corte d’Appello di Roma, hanno arrestato un ragazzo di 27 anni. Il giovane, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla madre per pregressi episodi di maltrattamenti, si è ugualmente recato presso l’abitazione della donna nel tentativo di estorcerle denaro per acquistare delle dosi di droga. I militari hanno relazionato la vicenda all’A.G. che, ritenendo inefficace la misura precedentemente comminata al malfattore, ne ha disposto l’immediata carcerazione. Il giovane si trova ora nel carcere di Regina Coeli.