Raggi: “La criminalità crea sofferenza e ingiustizie”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

La criminalità crea sofferenza e ingiustizie. Dobbiamo ribellarci a chi vuole rubare il futuro ai nostri figli. Oggi voglio ringraziare tanti cittadini di San Basilio, le forze dell’ordine e due persone in particolare: don Antonio Coluccia e il campione di pugilato Roberto Cammarelle che impegnano la loro vita per gli altri. Con loro sono andata in un quartiere della periferia est di Roma per “restituire” agli abitanti del posto un immobile di proprietà del Comune che alcuni spacciatori utilizzavano come base per i loro traffici.

Abbiamo alzato quelle saracinesche e ripreso possesso di quei locali abbandonati da anni. Abbiamo ascoltato le voci degli abitanti di San Basilio che ci chiedono di mandare via questi venditori di morte. E’ solo l’inizio. San Basilio è un quartiere, semplice ma dignitoso: i suoi abitanti hanno il diritto di vivere in pace. I bambini di San Basilio hanno gli stessi diritti di quelli di Prati, di quelli di Cinecittà o di quelli che abitano in qualsiasi altro punto della città.