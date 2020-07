Di Maio: “Un lungo applauso per il presidente Conte”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Un lungo applauso per il presidente Conte. Oggi al Senato e subito dopo alla Camera. Un grazie sentito, di cuore, per l’immenso lavoro svolto. Ad oggi c’è un dato, tutt’altro che scontato: l’Italia si è fatta rispettare in Europa. Siamo consapevoli che il risultato ottenuto a Bruxelles deve avere un seguito. Adesso bisogna lavorare con grande intensità per spendere bene le risorse che arriveranno dall’Europa.

In momenti difficili siamo stati in grado di soffrire, ma siamo riusciti anche a trovare la forza per ripartire. Pensiamo ai prossimi mesi come un’opportunità. Dobbiamo essere in grado, con le riforme che andremo a pianificare da qui a breve, di fare quello che per anni gli altri governi non sono riusciti a fare: pensare solamente agli interessi degli italiani.

A testa alta, sempre.