Pescara, torna la Campagna di informazione “Emergenza Caldo”

Torna la campagna informativa “Emergenza Caldo”, promossa dal settore Politiche per il Cittadino del Comune di Pescara per iniziativa dell’assessore Nicoletta Di Nisio. Si tratta di un servizio di pronto intervento sociale rivolto a persone sole e in difficoltà e in particolare agli anziani, che notoriamente sono i soggetti più esposti ai rischi dovuti all’innalzamento delle temperature durante il periodo più caldo dell’anno. Per questo il Comune di Pescara ha attivato il numero di telefono 085-4283043 (disponibile dal lunedì al venerdì mattina h 8.30/12.30 e il martedì e giovedì pomeriggio h 14.30/17.30); disponibile, in alternativa, il numero 366-4584944 del Corpo Volontari della Protezione Civile Montesilvano Onlus (dal lunedì alla domenica h 8.00/20.00).Oltre all’ausilio e all’assistenza contro il “rischio caldo”, vengono garantiti anche:

– consegna a domicilio dei farmaci;

– accompagnamento per visite mediche programmate e improrogabili;

– consegna della spesa alimentare.

Elaborato anche il decalogo contenente le raccomandazioni per la salute

dei soggetti più a rischio durante il periodo più caldo dell’anno:

– Non uscire nelle ore più calde;

– Migliorare e ventilare l’ambiente domestico e di lavoro:

– Non bere bevande alcoliche o contenenti caffeina;

– Fare pasti leggeri;

– Evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata:

– Vestire abiti comodi e leggeri;

– Ventilare l’auto prima di iniziare un viaggio;

– Occuparsi delle persone a rischio;

– Dare molta acqua fresca agli animali domestici;

– Tenere a portata di mano i numeri di emergenza.