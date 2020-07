De Carlo: “Un grande risultato per l’Italia”

Buongiorno amici, oggi iniziamo la giornata con una gran bella notizia. Dopo giorni e notti di trattative, in Europa è stato raggiunto un accordo: é stato approvato il Recovery Plan da 750 miliardi, di cui ben il 28%, 209 miliardi, andranno all’Italia.

Risultato storico

È un risultato storico per l’Italia e per l’Europa intera, ottenuto grazie al nostro premier Giuseppe Conte

che in ogni occasione ha tenuto alta la bandiera del nostro Paese che ora è pronto a correre con forza e ripartire con investimenti e riforme per un futuro più verde, più digitale, innovativo e sostenibile, inclusivo, capace di investire nella scuola, nelle Università, nella ricerca, nelle infrastrutture. Avanti così