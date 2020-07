Lezzi: “Conoscete Angelo Cera e suo figlio Napoleone?”

Conoscete Angelo Cera e suo figlio Napoleone? Sono elementi di spicco dell’Udc pugliese. Il padre, Angelo Cera, ex deputato, ha fatto politica per 40 anni, è in attesa dell’esito delle indagini per tentata induzione indebita. Il figlio Napoleone è consigliere regionale e fa parte della maggioranza di centrosinistra con Emiliano ma l’Udc ha deciso di sostenere Fitto sicché si sta beatamente spostando dall’altra parte. Entrambi erano in prima fila alla conferenza stampa per la presentazione della candidatura di Fitto. Conferenza in cui Fitto è stato esibito come il novello politico indispensabile per il cambiamento della Puglia.

Veramente è già stato presidente della Puglia e, per dirne una, ha stilato il piano sanitario lacrime e sangue che è stato portato avanti da Emiliano in perfetta continuità.

Altra conferma dal fronte Fitto è la candidatura di Leo Di Gioia.

Chi è?

L’ex assessore alle politiche agricole, indovinate un po’, di Emiliano.

Andiamo avanti. Conoscete Giulia Puglia? È assessore nella giunta di un comune in provincia di Lecce. Donna di fiducia del Sindaco, Pippi Mellone, che l’ha lanciata nella competizione per le regionali in Puglia. Mellone è noto per la sua provenienza da ambienti di estrema destra come Casa Pound. È giunto agli onori della cronaca lo scorso febbraio perché ha chiesto la chiusura di ANPI Lecce in quanto, a suo dire, sarebbe pericolosa per la democrazia.

Mellone, che non disdegna il saluto romano, è tra i ferventi sostenitori di Emiliano e la signora Giulia Puglia è candidata in una lista a supporto di Emiliano.

Questo dovrebbe bastare a coloro che spingono per un’alleanza con il PD per “non consegnare la Regione alla destra becera.”

Beh, per la verità, tra le 14 liste ci sono pure comunisti veraci e pizzarottiani che vanno tranquillamente a braccetto con l’attuale assessore regionale, Pisicchio, recentemente indagato per voto di scambio. Tutto normale, d’altronde nelle liste di Emiliano del 2015 navigavano personaggi in seguito condannati per scambio elettorale politico-mafioso.

Potrei fare altri esempi, anzi li farò nel prossimo futuro ma, quello che è importante dirvi oggi è che il M5S non può e non deve rompere i ponti con la sua storia.

Al limite deve consolidarli

Renderli ancora più robusti grazie all’impegno e all’esperienza di donne come Antonella Laricchia che ha a cuore solo il bene della sua amata regione.

Vedete, alcuni esponenti del PD credono di trasmetterci la loro logica. Pensate che qualche utile idiota rancoroso ha suggerito di offrirmi un ministero pur di addolcire la mia posizione circa l’alleanza. Per loro è incomprensibile la ragione per cui nessun incarico, nessuna poltrona potrà mai essere messa al pari del benessere della mia Regione e della lealtà nei confronti di Antonella Laricchia che, come poche, ha chiare le esigenze dei pugliesi.

E, attenzione, non metteremo all’asta la salute dei tarantini. Noi vogliamo la chiusura dell’area a caldo, investimenti su Taranto e un programma di salvaguardia dell’occupazione. L’impegno del ministro Patuanelli va in questa direzione e niente deve distoglierlo e nessuno deve mettersi di traverso in cerca di vendetta per una scelta del territorio. Sarebbe un’enorme sconfitta per tutto il governo se a Taranto non si mettesse fine ad una situazione che causa malattia e morte.

Il mercanteggiare di queste settimane non ha dato e non darà i risultati che parte della maggioranza di Governo si aspettava. La legge elettorale regionale della Puglia permette di governare da soli. Vincerà e riceverà il premio di maggioranza il candidato presidente che conquisterà più voti, quelli contano, non il totale dei voti delle liste della coalizione ed è permesso il voto disgiunto (si può votare il candidato presidente di una coalizione e la lista di un’altra coalizione).

Guidare la Regione Puglia da soli significa, poter agire senza compromessi per sostenere le nostre imprese, rendere efficiente la sanità, aver cura della nostra agricoltura, creare lavoro dalla tutela di ambiente e territorio, mettere un argine alla corruzione per fare spazio alla meritocrazia, per investire in cultura e turismo, ricerca e formazione. Abbiamo un programma dettagliato che vi racconteremo in tutta la Puglia. https://www.puglia5stelle.it/programma-m5s-puglia-2020/

Avanti, a testa alta.

L’unico modo per arginare le destre e le pseudo sinistre è il voto ad Antonella Laricchia.

Antonella, siamo orgogliosamente con te.