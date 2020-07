Roma, approfitta di una seduta di prova e fa razzia negli spogliatoi

Ha approfittato di una seduta di prova in palestra per poter fare, indisturbato, razzia negli spogliatoi. Qualcosa però è andato storto perché, una volta sorpreso, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini. A finire in manette con l’accusa di tentato furto aggravato è stato un 28enne, originario di Reggio Calabria ma residente nella Capitale, senza occupazione e con precedenti.

I fatti

Usufruendo di una promozione che gli ha permesso l’accesso in una palestra in via Giovanni Giolitti, dopo aver simulato alcuni esercizi di allenamento, il 28enne si è introdotto furtivamente negli spogliatoi. I suoi movimenti sospetti non sono sfuggiti al personale addetto alla sicurezza della palestra che lo ha seguito sorprendendolo mentre con un cacciavite tentava di forzare alcuni armadietti, al fine di asportarne il contenuto.

L’intervento dei Carabinieri

Intervenuti su richiesta giunta al 112, i Carabinieri hanno bloccato il “ladro furbetto” e lo hanno ammanettato. Nel suo zainetto sono stati rinvenuti oltre al cacciavite anche una pinza e alcune dosi di marijuana, motivo per cui è stato segnalato al locale Ufficio Territoriale del Governo, quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’arrestato è stato accompagnato presso la sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.