Di Maio: “Momento davvero toccante e pieno di significato”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Ci sono pagine tristi della storia italiana ed europea, momenti di dolore e di morte che non possiamo, e non dobbiamo, dimenticare.

Oggi siamo qui per ricordare la memoria di chi non c’è più e dimostrare che tra Italia e Slovenia c’è un rapporto di reciproco rispetto. E lo testimonia anche la firma del protocollo d’intesa relativo alla restituzione del Narodni Dom alla comunità Slovena.