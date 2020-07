Frosinone, nuovi sponsor per le rotatorie

Il Settore Ambiente del Comune di Frosinone, coordinato dall’assessore Massimiliano Tagliaferri, ha pubblicato l’avviso per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno di attività legate al recupero, valorizzazione, manutenzione e cura dell’area interna della rotatoria presente sulla ex Monti Lepini, incrocio via Fedele Calvosa (Viale Volsci).

Le offerte di sponsorizzazione con la indicazione dell’iniziativa, dovranno pervenire in busta chiusa, secondo quanto prescritto dal bando, a:

”Comune di Frosinone – Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente -Piazza VI Dicembre snc – 03100 – Frosinone”.

La busta dovrà contenere la domanda di partecipazione come da allegato A con tutti gli allegati richiesti e la dichiarazione di cui all’allegato B.

Sulla busta dovrà essere inserita la dicitura “Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno di attività legate al recupero, valorizzazione, manutenzione, e cura dell’area interna rotatoria sulla SS Monti Lepini, incrocio via Fedele Calvosa, tratto denominato “Via Volsci”.

Le offerte dovranno pervenire entro il termine del 20 luglio 2020 alle ore 12.00 a mezzo servizio postale o con consegna a mano all’Ufficio Protocollo Comune di Frosinone (Piazza VI Dicembre).

Informazioni

Per ogni informazione, è possibile contattare il Responsabile del Servizio, dott. Giuseppe Sarracino (tel. 07752656451; giuseppe.sarracino@comune.frosinone.it).

L’allestimento dovrà essere realizzato attraverso un progetto esecutivo presentato dallo sponsor, entro 20 giorni dalla sottoscrizione della scrittura privata, al Servizio Ambientale, tenendo presente gli elementi vincolanti (sistemazione area; preparazione terreno e realizzazione prato pronto; impianto di irrigazione automatico e di illuminazione; recupero e miglioramento dell’elemento di arredo esistente; inserimento di piante fiorite a cadenza stagionale; piano di manutenzione dell’area oggetto di intervento).

La progettazione presentata dallo sponsor sarà sottoposta all’approvazione da parte di una commissione del Settore Pianificazione

Territoriale, S.U.E. ed Ambiente; la Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza saranno di competenza dello sponsor. Al Comune spetterà il controllo sia della fase della realizzazione degli interventi, sia la fase finale della ultimazione dell’opera.

I destinatari dell’avviso sono persone fisiche, enti, associazioni, società, imprese ed altri soggetti che intendano promuovere la propria immagine secondo le modalità contenute nel bando, purché in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

I soggetti interessati possono presentare l’offerta di sponsorizzazione anche organizzandosi in raggruppamento temporaneo con mandato di rappresentanza, in qualità di capogruppo mandatario, a uno dei soggetti temporaneamente associati.

Le proposte ritenute idonee, ma non perfezionate con la stipula di accordi, potranno essere comunque tenute in considerazione per altre iniziative. Info e moduli di partecipazione disponibili su http://hosting.soluzionipa.it/frosinone/albo/albo_dettagli.php?id=41301&CSRF=dc5c6d5d31ecddf486a939a17cda3706

Le operazioni previste sulle rotatorie della Monti Lepini, secondo il progetto espresso dall’amministrazione Ottaviani, hanno l’obiettivo non solo di dare un volto nuovo e rispettoso del decoro alle aree coinvolte, ma sono finalizzate anche a implementare la sicurezza di automobilisti e pedoni della nuova arteria stradale, ubicata in quello che si può ormai ritenere il centro urbano.