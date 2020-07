Il Premier Conte propone di abbassare l’Iva solo a chi fa pagamenti digitali. Contrario il Codacons

Totalmente contrario il Codacons alla proposta annunciata dal Premier Conte di abbassare l’Iva solo a chi fa pagamenti digitali.

“Si tratta di una idea impraticabile, perché creerebbe disparità di trattamento tra chi paga in contante e chi utilizza bancomat o carte di credito – spiega il presidente Carlo Rienzi – Un simile provvedimento danneggerebbe gli anziani e chi non dispone di una carta di credito, costringendoli a pagare prezzi con una Iva maggiore, e avvantaggerebbe unicamente banche e società di servizi finanziari che godono di commissioni sui pagamenti digitali”.

“Siamo favorevoli al taglio dell’Iva per sostenere i consumi in questa fase di crisi, ma la riduzione deve essere lineare per tutti, senza differenziazioni basate sul metodo di pagamento che porterebbero a inevitabili ricorsi in tribunale” – conclude Rienzi.