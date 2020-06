Semplificazioni non vuol dire lasciare campo libero agli speculatori, a chi è allergico alle regole da sempre.

Non è così che si deve uscire dalla crisi! Non è rinunciando alle gare d’appalto, ai controlli, o riducendo i tempi della valutazione di impatto ambientale.

Sconfiggiamo la crisi se investiamo in ricerca, tutela dell’ambiente e del territorio, in formazione e in salute.

Il governo ci ripensi e discuta con la maggioranza.