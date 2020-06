Di Maio: “Per far ripartire il Paese servono idee chiare e tanta concretezza”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Per far ripartire il Paese servono idee chiare e tanta concretezza. Dunque avanti con una riforma fiscale ambiziosa che abbassi le tasse ai cittadini. Mentre per incentivare le imprese ad assumere bisogna avviare un sostanzioso piano di decontribuzione che abbatta il costo del lavoro.