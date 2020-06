Raggi: “Piano straordinario di 150 chilometri di nuove piste ciclabili in tutta la città”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Nelle settimane scorse abbiamo annunciato un piano straordinario di 150 chilometri di nuove piste ciclabili in tutta la città, che abbiamo già iniziato a realizzare. Ma è fondamentale anche la manutenzione sui percorsi esistenti per rilanciare e sostenere con forza la mobilità sostenibile, soprattutto in questa fase di ripartenza dopo l’emergenza coronavirus.

Nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni sulla pista ciclabile della Magliana, nella zona sud della città, con il restyling della segnaletica orizzontale e verticale. Qui nelle foto vedete gli interventi coordinati dal Dipartimento lavori pubblici in prossimità del Ponte Guglielmo Marconi, tra Lungotevere di Pietra Papa, Lungotevere degli Inventori e Piazza Augusto Righi.