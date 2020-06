Scanzi: “Come spesso gli capita, Salvini dice le cose a metà”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

– La Commissione, di cui peraltro nessuno conosceva l’esistenza fino a ieri, è una delle tante ferraglie istituzionali vetuste e anchilosate di questo paese. La commissione ha il compito di decidere sui “ricorsi presentati dai dipendenti del Senato”. Viene nominata a inizio legislatura e resta identica (fatte salve dimissioni o cause di forza maggiore) anche se nel frattempo cambiano governi, maggioranze, pianeti. Eccetera. – Ieri tal commissione si è riunita a tarda sera, con il favore delle tenebre e al riparo da occhi indiscreti. Giusto per fare sino in fondo la carognata. – I 5 elementi della commissione che hanno votato ieri sono tutti in quota centrodestra (Daje!). Quel centrodestra di cui Mastro Polenta Ciliegia è leader (Daje!). – Tre hanno votato a favore dell’annullamento del taglio dei vitalizi. Il presidente Caliendo di Forza Italia e due tecnici scelti dalla mitologica Casellati Mazzanti Vien dal Mare (tali Ballarati e Della Torre). La maggioranza è garantita. Daje. – Chi ha votato contro? I due leghisti. E qui ha ragione l’uomo che sussurrava ai pannelli di metano. Ma chi sono questi due leghisti? L’oscurantista bigottone Pillon e – udite udite – la Riccardi. Sì, proprio la ex M5S. Che, guarda caso, è passata alla Lega pochi giorni prima di questa votazione. Vedi tu le coincidenze.

Qui: Pillon e Riccardi potevano dimettersi dalla commissione e far saltare la votazione sui vitalizi. Troppo complicato? Macché. Lo fece per esempio a febbraio Elvira Lucia Evangelista, Portavoce al Senato M5S, che si era dimessa per far decadere la precedente votazione (avendo la minoranza). In quel modo aveva ottenuto l’annullamento della delibera e obbligato a far ripartire tutto l’iter.

La Lega però si è ben guardata dal farlo. Come diceva quel tale? A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.